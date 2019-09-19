А что в кино? «Тайна печати дракона», «Рембо: Последняя кровь» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Одна из главных премьер этой недели — совместный российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», в съемках которого приняли участие звезды мирового кино Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан.
Еще одна ожидаемая новинка — продолжение похождений солдата Рэмбо, фильм режиссера Адриана Грюнберга «Рэмбо: Последняя кровь» — со Сталлоне в главной роли является пятым в цикле.
Романтическая музыкальная комедия «Yesterday» рассказывает о мире, в котором никто не знает песен The Beatles.
Также на этой неделе выходит фильм, завершающий кинотрилогию приключений Петсона и его веселого кота Финдуса — «Петсон и Финдус. Финдус переезжает».
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