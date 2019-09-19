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17:33, 19 сентября 2019 147
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А что в кино? «Тайна печати дракона», «Рембо: Последняя кровь» и другие новинки

А что в кино? «Тайна печати дракона», «Рембо: Последняя кровь» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одна из главных премьер этой недели — совместный российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», в съемках которого приняли участие звезды мирового кино Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан.

Еще одна ожидаемая новинка — продолжение похождений солдата Рэмбо, фильм режиссера Адриана Грюнберга «Рэмбо: Последняя кровь» — со Сталлоне в главной роли является пятым в цикле.

Романтическая музыкальная комедия «Yesterday» рассказывает о мире, в котором никто не знает песен The Beatles.

Также на этой неделе выходит фильм, завершающий кинотрилогию приключений Петсона и его веселого кота Финдуса — «Петсон и Финдус. Финдус переезжает».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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