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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области в грузовом отсеке незаконно перевозили пассажиров. Об этом сообщила
На 350-м километре трассы М5 «Урал» инспекторы ДПС остановили фургон Mercedes-Benz, за рулем которого находился 32-летний гражданин Киргизии.
По словам сотрудников ГИБДД, автомобиль рассчитан на семь человек, но машину переоборудовали. В грузовом отсеке находилось 12 пассажиров. Всего водитель хотел привезти в Москву 19 человек.
На нарушителя составили протоколы по части 2 статьи 12.23 КоАП («Нарушение правил перевозки людей» и части 1 статьи 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).
Мужчину обязали устранить нарушения.
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