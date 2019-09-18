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13:11, 18 сентября 2019 93
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В Рязанской области в грузовом отсеке незаконно перевозили пассажиров

В Рязанской области в грузовом отсеке незаконно перевозили пассажиров

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области в грузовом отсеке незаконно перевозили пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На 350-м километре трассы М5 «Урал» инспекторы ДПС остановили фургон Mercedes-Benz, за рулем которого находился 32-летний гражданин Киргизии.

По словам сотрудников ГИБДД, автомобиль рассчитан на семь человек, но машину переоборудовали. В грузовом отсеке находилось 12 пассажиров. Всего водитель хотел привезти в Москву 19 человек.

На нарушителя составили протоколы по части 2 статьи 12.23 КоАП («Нарушение правил перевозки людей» и части 1 статьи 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Мужчину обязали устранить нарушения.


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