В Рязани впервые за полгода подешевел бензин. Статистика

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Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани впервые с марта снизилась на две копейки — до 43,20 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 18 сентября.
Цены на бензин за прошедшую неделю:
Цена на дизельное топливо за неделю снизилась на три копейки — 45,05 рубля за литр.
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