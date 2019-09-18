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21:28, 18 сентября 2019 113
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В Рязани пройдут благотворительные ярмарки рукоделия для помощи больному мальчику

В Рязани пройдут благотворительные ярмарки рукоделия для помощи больному мальчику

В Рязани пройдут очередные благотворительные ярмарки рукоделия для сбора средств на лечение трехлетнего Леши Кузнецова, который болен нейробластомой. Мальчик уже перенес несколько блоков химиотерапии, высокодозный курс и операцию по пересадке костного мозга, сообщил сайт Рязанской епархии.

В субботу, 21 сентября, ярмарки пройдут при Николо-Ямском храме (с 7:00 до 11:00) и при Сретенском храме (с 7:00 до 13:00).

В воскресенье, 22 сентября, ярмарки пройдут при Екатерининском храме (с 8:00 до 11:00) и при Александро-Невском (с 9:00 до 11:00).

Все собранные средства направят на оплату лечения.

Помочь мальчику также можно, отправив деньги на номер карты его мамы, Ирины Кузнецовой, или другими удобными способами:

  • 42 76 85 30 22 86 58 60 — карта «Сбербанка», Ирина Александровна К (мама);
  • счет на PayPal — Ирина Александровна К (мама);
  • Яндекс.Кошелек 41 00 19 99 86 56 707 — Ирина Александровна К (мама);
  • 54 69 53 00 11 71 98 78 — карта «Сбербанка», Андрей Сергеевич К (папа);
  • 22 02 20 01 52 20 95 14 — карта «Мир», Ирина Александровна К (мама).

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