В Рязани пройдут благотворительные ярмарки рукоделия для помощи больному мальчику

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В Рязани пройдут очередные благотворительные ярмарки рукоделия для сбора средств на лечение трехлетнего Леши Кузнецова, который болен нейробластомой. Мальчик уже перенес несколько блоков химиотерапии, высокодозный курс и операцию по пересадке костного мозга, сообщил
В субботу, 21 сентября, ярмарки пройдут при Николо-Ямском храме (с 7:00 до 11:00) и при Сретенском храме (с 7:00 до 13:00).
В воскресенье, 22 сентября, ярмарки пройдут при Екатерининском храме (с 8:00 до 11:00) и при Александро-Невском (с 9:00 до 11:00).
Все собранные средства направят на оплату лечения.
Помочь мальчику также можно, отправив деньги на номер карты его мамы, Ирины Кузнецовой, или другими удобными способами:
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.