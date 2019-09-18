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16:51, 18 сентября 2019 108

В РНПК запустили пилотный проект по управлению безопасностью производства

В РНПК запустили пилотный проект по управлению безопасностью производства

В АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», запустили пилотный проект по мониторингу состояния оборудования методом ультразвуковой толщинометрии.

По словам специалистов, измерительные датчики, установленные на оборудование, позволяют с высокой точностью в режиме реального времени проводить мониторинг коррозионного износа оборудования.

«Система способна обнаруживать изменения толщины металлических стенок на 10 микрон, а встроенный датчик температуры компенсирует изменение скорости звука в металле, что позволяет делать точный анализ состояния оборудования, составлять прогноз срока его службы, предотвращать отказы, что вносит существенный вклад в повышение уровня экологической и промышленной безопасности», — пояснили в РНПК.

Датчики коррозии нового поколения относятся к приборам неразрушающего контроля и проводят замеры без повреждения материала. Устройство представляет собой миниатюрный блок с автономным источником питания, рассчитанного на срок службы 7 лет. Данные передаются по цифровому каналу связи каждые 12 часов в автоматическом режиме.

Внедрение системы стало продолжением поэтапного формирования информационной системы «цифровой завод» в рамках Стратегии «Роснефть-2022».


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