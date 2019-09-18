Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:14, 18 сентября 2019 44
 0    0

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали чиновницу за взятки

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали чиновницу за взятки

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали чиновницу за взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с марта по апрель 2019 года начальница отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации в Юхнове за 35 тысяч рублей помогла местному жителю в оформлении документов о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности.

Также обвиняемая с апреля по май 2019 года за 45 тысяч рублей помогла гражданину с оформлением договора аренды земельного участка.

Расследование уголовного дела продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 499
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 283
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
14:37, 17 сентября 2019 1 528
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
13:12, 5 сентября 2019 12 765
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
12:27, 14 сентября 2019 11 121
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум