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В Калужской области сотрудники ФСБ задержали чиновницу за взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, с марта по апрель 2019 года начальница отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации в Юхнове за 35 тысяч рублей помогла местному жителю в оформлении документов о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности.
Также обвиняемая с апреля по май 2019 года за 45 тысяч рублей помогла гражданину с оформлением договора аренды земельного участка.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.