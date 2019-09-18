В центре Рязани вытащили «КамАЗ», провалившийся в яму

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«КамАЗ», который провалился в яму во дворе дома на Первомайском проспекте, вытащили. Об этом утром 18 сентября сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Отмечается, что к работе привлекли два крана.
Напомним, автомобиль
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.