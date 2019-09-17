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16:56, 17 сентября 2019 308
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В центре Рязани «КамАЗ» провалился в яму. Видео

В центре Рязани «КамАЗ» провалился в яму. Видео

В центре Рязани «КамАЗ» с песком провалился в яму. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» во вторник, 17 сентября.

По словам очевидца, инцидент произошел во дворе дома на Первомайском проспекте.

Официальной информации о происшествии нет.


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1 день назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

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