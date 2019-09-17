В центре Рязани «КамАЗ» провалился в яму. Видео

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В центре Рязани «КамАЗ» с песком провалился в яму. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» во вторник, 17 сентября.
По словам очевидца, инцидент произошел во дворе дома на Первомайском проспекте.
Официальной информации о происшествии нет.
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