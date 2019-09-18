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Фото: Pixabay.com
Большинство молодых рязанцев не хотят переезжать в другой город. Об этом стало известно благодаря
На вопрос о поисках лучшей жизни в другом городе, заданный рязанцам в возрасте от 18 до 30 лет, только 26% опрошенных ответили, что уедут в течение ближайших семи лет.
Кроме Рязани, в рейтинг городов с низкой долей молодежи, собирающейся уехать из родного города, входят Севастополь (16%), Грозный (17%), Краснодар (21%), Симферополь (21%), Москва (21%), Тюмень (24%), Новосибирск (25%), Новокузнецк (26%), Томск (26%).
По данным исследования, 67% российской молодежи ответили, что не поменяют место жительства, а 33% рассмотрели возможность уехать в другой город.
Больше всего людей, желающих переехать, живут в Тольятти (55%), Омске (47%), Барнауле (45%), Челябинске (44%), Волгограде (41%), Магнитогорске (39%), Кемерове (39%), Липецке (38%), Набережных Челнах (37%), Ульяновске (37%).
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