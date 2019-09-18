Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 18 сентября 2019 76
 0    0

«Синий кит», «Дубак» и не только. Группа Anacondaz начнет юбилейный тур с Рязани

«Синий кит», «Дубак» и не только. Группа Anacondaz начнет юбилейный тур с Рязани

Группа Anacondaz отмечает десятилетие. Юбилейный тур музыкантов «Я тебя никогда» стартует с Рязани.

В субботу, 21 сентября, Anacondaz выступит в Deep Club. На концерте прозвучат известные песни, а также новинки с последних пластинок.

Получить информацию о билетах можно здесь.

Напомним, на концерте Anacondaz в 2017 году рязанцы устроили слэм и зажгли бенгальские огни.

Справка

Anacondaz — российская альтернативная хип-хоп-группа, созданная в Астрахани в 2009 году. Представляет собой секстет и имеет на своем счету шесть полноформатных пластинок, один EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов и миллионы прослушиваний и просмотров в сети.

Фото из официальной группы Anacondaz «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 432
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 196
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
14:37, 17 сентября 2019 1 433
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
13:12, 5 сентября 2019 12 720
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
12:27, 14 сентября 2019 11 070
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум