«Синий кит», «Дубак» и не только. Группа Anacondaz начнет юбилейный тур с Рязани

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Группа Anacondaz отмечает десятилетие. Юбилейный тур музыкантов «Я тебя никогда» стартует с Рязани.
В субботу, 21 сентября, Anacondaz выступит в Deep Club. На концерте прозвучат известные песни, а также новинки с последних пластинок.
Получить информацию о билетах можно
Напомним, на концерте Anacondaz в 2017 году рязанцы
Справка
Anacondaz — российская альтернативная хип-хоп-группа, созданная в Астрахани в 2009 году. Представляет собой секстет и имеет на своем счету шесть полноформатных пластинок, один EP, пару десятков клипов, несколько сотен концертов и миллионы прослушиваний и просмотров в сети.
Фото из официальной группы Anacondaz «ВКонтакте»
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.