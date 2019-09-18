Рязанские священники выступили в защиту заключенных по «московскому делу»

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Десятки священников выступили в защиту заключенных по «московскому делу». В их числе оказались и несколько рязанцев. Полный текст письма
В числе прочих заявление подписали:
К 12:00 18 сентября подпись под письмом поставили 70 человек. Сбор продолжается.
Священнослужители требуют пересмотра вынесенных дел. Авторы письма надеются, что с других фигурантов, которые ожидают суда, снимут обвинения и те выйдут на свободу.
Священники подчеркнули, что выступают категорически против любого проявления насилия.
«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и „массовый беспорядок“», — сказано в письме.
Справка
«Московское дело» — уголовные дела о массовых беспорядках во время протестов в Москве, начавшихся из-за недопуска оппозиции до выборов в Мосгордуму. За это время полиция задержала свыше трех тысяч человек, а по итогам одной из акций, следком возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских.
По «московскому делу» арестовали 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры.
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