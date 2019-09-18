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13:20, 18 сентября 2019 73
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О смерти, любви и ностальгии без слов. В Рязани показали белорусский спектакль о доме престарелых

О смерти, любви и ностальгии без слов. В Рязани показали белорусский спектакль о доме престарелых

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На «Рязанских смотринах» Белорусский театр кукол показал спектакль о доме престарелых. Постановку итальянского режиссера Маттео Спьяцци «Пансион «Belvedere» презентовали во вторник, 17 сентября.

Герои спектакля — постояльцы дома престарелых, которые каждый день проводят по расписанию. Не смотря на это, в один день из жизни пансиона умещается: бытовые заботы стариков, внутренние конфликты из-за дележки телевизора, предательство родного сына, празднование дня рождение, ностальгия о прошлом при просмотре старых фотографий, смерть приехавшего фитнес-тренера, предложение «руки и сердца» и еще несколько любовных историй.

Все истории заставляют зрителей смеяться над комичностью стариков, а также переживать и грустить с ними в тяжелые моменты.

За 80 минут спектакля герои не произносят ни одного слова. Актеры играют в масках, которые наиболее ярко характеризуют персонажей, поэтому эмоции приходится передавать без мимики — с помощью движений и жестов.

После спектакля актерам удалось удивить зрителей: оказавшись без масок, выяснилось, что часть мужских персонажей играют женщины и наоборот.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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