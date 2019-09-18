О смерти, любви и ностальгии без слов. В Рязани показали белорусский спектакль о доме престарелых

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На «Рязанских смотринах» Белорусский театр кукол показал спектакль о доме престарелых. Постановку итальянского режиссера Маттео Спьяцци «Пансион «Belvedere» презентовали во вторник, 17 сентября.
Герои спектакля — постояльцы дома престарелых, которые каждый день проводят по расписанию. Не смотря на это, в один день из жизни пансиона умещается: бытовые заботы стариков, внутренние конфликты из-за дележки телевизора, предательство родного сына, празднование дня рождение, ностальгия о прошлом при просмотре старых фотографий, смерть приехавшего фитнес-тренера, предложение «руки и сердца» и еще несколько любовных историй.
Все истории заставляют зрителей смеяться над комичностью стариков, а также переживать и грустить с ними в тяжелые моменты.
За 80 минут спектакля герои не произносят ни одного слова. Актеры играют в масках, которые наиболее ярко характеризуют персонажей, поэтому эмоции приходится передавать без мимики — с помощью движений и жестов.
После спектакля актерам удалось удивить зрителей: оказавшись без масок, выяснилось, что часть мужских персонажей играют женщины и наоборот.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.