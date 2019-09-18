На фестивале «Читающий мир» выступит французская певица

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В среду, 18 сентября, на фестивале «Читающий мир» в библиотеке имени Горького выступит французская певица Жеральдин Торрес. Концерт начнется в 17:00.
Фестиваль пройдет с 18 по 21 сентября. Рязанцы смогут посетить большую выставку-ярмарку, куда привезут более 4 000 книг, альбомов, путеводителей и открыток из 11 регионов страны.
Кроме того, у посетителей библиотеки будет возможность побывать на встречах с писателями, издателями и переводчиками, а также поучаствовать в мастер-классах и квестах.
Также в библиотеке состоится презентация выставки «Космическая эра». Рязанцы смогут увидеть экспонаты из личной коллекции американского историка культуры Кэри Линн Рэди. Более двадцати лет она собирала экспонаты, посвященные освоению космоса, и на презентации проекта передаст личное собрание в фонд рязанской библиотеки.
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