RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Любимов прогулялся по Почтовой с друзьями и отправился в паб в центре Рязани. В среду, 18 сентября, после рабочего дня губернатор отметил свою двухлетнюю работу на посту губернатора.
Политик вместе вице-губернатором Игорем Грековым, зампредами Дмитрием Филипповым и Романом Петряевым прогулялись по Почтовой, но не выбрали ни одно из заведений на пешеходной улице Рязани.
Любимова узнавали прохожие: женщина обратилась с жалобой, сотрудник одного из баров попросил сфотографироваться, студенты рязанского института культуры обсуждали проблемы вуза.
Свернув с Почтовой политик с друзьями отправился в «Бристоль Паб» на улице Мюнстерской.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области предложили новые направления использования регионального маткапитала
|
cледующая новость →Федерация хоккея России не стала переносить матч МХК «Рязань»
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?