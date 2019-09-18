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17:16, 18 сентября 2019 216
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Любимов поручил Сорокиной отремонтировать половину рязанских дорог

Любимов поручил Сорокиной отремонтировать половину рязанских дорог

Николай Любимов поручил новому мэру Рязани Елене Сорокиной отремонтировать половину рязанских дорог. Об этом губернатор рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«48% дорог областного центра предстоит привести в нормативное состояние. В усиленном режиме нужно продолжить ремонт дворов, благоустройство общественных территорий. Рязанцы ждут строительства социальных объектов, развития коммунальной инфраструктуры», — написал он.

Также губернатор отметил, что проект «Новогодняя столица» — это шанс заявить о возможностях региона.

В конце встречи Елена Сорокина пообещала, что будет прислушиваться к пожеланиям рязанцев.


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