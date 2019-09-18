Любимов поручил Сорокиной отремонтировать половину рязанских дорог

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Николай Любимов поручил новому мэру Рязани Елене Сорокиной отремонтировать половину рязанских дорог. Об этом губернатор рассказал на своей странице «ВКонтакте».
«48% дорог областного центра предстоит привести в нормативное состояние. В усиленном режиме нужно продолжить ремонт дворов, благоустройство общественных территорий. Рязанцы ждут строительства социальных объектов, развития коммунальной инфраструктуры», — написал он.
Также губернатор отметил, что проект «Новогодняя столица» — это шанс заявить о возможностях региона.
В конце встречи Елена Сорокина пообещала, что будет прислушиваться к пожеланиям рязанцев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЕлена Сорокина заведет аккаунты в соцсетях
|
cледующая новость →В день пожилого человека рязанские пенсионеры смогут бесплатно сходить в музей
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?