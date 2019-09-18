Рязанский губернатор отреагировал на ложный вызов о трех трупах

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Любимов отреагировал на ложный вызов о трех погибших в Рязани. Сообщение он разместил на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня в 6:28 на пульт ЕДДС Рязанского района поступило сообщение от гражданина. Он якобы обнаружил автомобиль с тремя погибшими. В 7:30 провел экстренное совещание с силовиками и профильными зампредами», — написал губернатор.
Чуть позже оказалось, что эта информация оказалась ложью.
«Прошу всех: берегите себя и окружающих. У оперативных служб много реальной сложной работы. Тратить их время на такие вызовы недопустимо», — призвал он.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.