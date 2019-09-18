Фильм, снятый в Рязанской области, выйдет в прокат на этой неделе

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Фильм «Воскресенье», снятый в Рязанской области, выйдет в прокат 19 сентября. Об этом написало ИД
Режиссер картины Светлана Проскурина часть съемок перенесла в Касимовский район: несколько эпизодов сняли в Касимове, Елатьме и селе Квасьево.
По сюжету фильма чиновник из мэрии небольшого городка получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику. Но этот день пройдет иначе. Роли в фильме исполнили Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Агния Кузнецова.
Фильм «Воскресенье» получил ряд наград, в том числе один из призов Московского международного кинофестиваля.
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