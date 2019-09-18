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Елена Сорокина заведет аккаунты в соцсетях, чтобы прислушиваться к пожеланиям рязанцев. Такое поручение ей дал губернатор региона Николай Любимов.
Ранее, в беседе с журналистами, мэр Рязани отмечала, что пока не планирует создавать страницы в соцсетях.
«Пока не знаю. На это нужно время. Я не хочу, чтобы это кто-то это делал за меня», — заключила глава администрации.
Напомним, 10 сентября Сорокину
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