Спустя два года. Рязань получила нового мэра

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Новым мэром Рязани стала Елена Сорокина. Во вторник, 10 сентября, ее избрала городская дума по итогам тайного голосования. Кандидатуру Сорокиной поддержал 31 человек, 5 проголосовали против. Один бюллетень испортили.
На заседание присутствовали 37 депутатов. Не пришли единороссы Юрий Сандин и Надежда Дремина, а также коммунист Константин Дементьев. До второго кандидата Андрея Ильичева голосование не дошло.
Напомним, должность освободилась два года назад после ухода
Справка:
Елена Сорокина родилась 16 января 1970 года в Рязани. В 1992 году окончила Рязанский пединститут имени Сергея Есенина, квалификация — учитель русского языка и литературы средней школы. В 2007 году ей присудили ученую степень — кандидат педагогических наук.
С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 на различных должностях от учителя русского языка и литературы до замдиректора по учебной работе. С 2007 по 2013 год — в управлении образования и молодежной политики администрации города на разных должностях: от начальника сектора до замначальника управления.
С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. С 19 сентября 2017 года — заместитель начальника управления образования и молодежной политики и и.о. заместителя главы администрации Рязани.
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