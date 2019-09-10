Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:58, 10 сентября 2019 1 052
 0    0

Спустя два года. Рязань получила нового мэра

Спустя два года. Рязань получила нового мэра

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Новым мэром Рязани стала Елена Сорокина. Во вторник, 10 сентября, ее избрала городская дума по итогам тайного голосования. Кандидатуру Сорокиной поддержал 31 человек, 5 проголосовали против. Один бюллетень испортили.

На заседание присутствовали 37 депутатов. Не пришли единороссы Юрий Сандин и Надежда Дремина, а также коммунист Константин Дементьев. До второго кандидата Андрея Ильичева голосование не дошло.

Напомним, должность освободилась два года назад после ухода Олега Булекова осенью 2017 года. До 30 мая 2019 года исполнял обязанности сити-менеджера Сергей Карабасов, а после его ухода — Сорокина.

Справка:

Елена Сорокина родилась 16 января 1970 года в Рязани. В 1992 году окончила Рязанский пединститут имени Сергея Есенина, квалификация — учитель русского языка и литературы средней школы. В 2007 году ей присудили ученую степень — кандидат педагогических наук.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 на различных должностях от учителя русского языка и литературы до замдиректора по учебной работе. С 2007 по 2013 год — в управлении образования и молодежной политики администрации города на разных должностях: от начальника сектора до замначальника управления.

С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. С 19 сентября 2017 года — заместитель начальника управления образования и молодежной политики и и.о. заместителя главы администрации Рязани.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 401
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 134
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 760
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 511
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 435
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум