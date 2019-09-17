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Жительница Чучковского района ударила мужчину ножом в грудь. Инцидент произошел в июле 2019 года, сообщила
Известно, что женщину оскорбили слова потерпевшего, с которым они находились в одной квартире. Она взяла со стола нож и ранила обидчика.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное по пункту «з» части 2 статьи 111 УК. Материалы передали в суд.
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