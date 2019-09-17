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Фото: Администрация Рязани
В Рязани начали набирать волонтеров для проекта «Новогодняя столица России 2020». Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Чтобы стать добровольцем нужно вступить в Рязанского городского волонтерского центра «ВКонтакте».
Регистрация начнется с 1 октября.
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