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23:00, 17 сентября 2019 114
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В Рязани начали набирать волонтеров для проекта «Новогодняя столица России 2020» 1

В Рязани начали набирать волонтеров для проекта «Новогодняя столица России 2020»

Фото: Администрация Рязани

В Рязани начали набирать волонтеров для проекта «Новогодняя столица России 2020». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Чтобы стать добровольцем нужно вступить в Рязанского городского волонтерского центра «ВКонтакте».

Регистрация начнется с 1 октября.


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