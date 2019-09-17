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В Калужской области пройдет акция «Возложи цветок». Об этом сообщил
Акция пройдет в честь 76-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков и продлится до 19 сентября.
Ее организовали члены молодежного парламента.
В рамках акции планируются субботники на воинских захоронениях, митинги памяти, возложение цветов к мемориалам и другие мероприятия.
К участию в акции приглашаются все желающие. Подробную информацию можно найти в
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