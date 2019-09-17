Новый сезон в рязанском музтеатре начнется с мюзикла «12 стульев». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 18 сентября, в рязанском музтеатре начнется 16 сезон. Его откроет мюзикл Игоря Зубкова «12 стульев».
Действие происходит в уездном городе N, где бывший дворянин, а теперь — работник местного ЗАГСа Ипполит Воробьянинов из предсмертного признания своей тещи узнает, что она еще в годы революции зашила в один из двенадцати стульев гостиного гарнитура работы мастера Гамбса свои фамильные бриллианты.
История его охоты за сокровищем с того, что он находит себе компаньона, обаятельного жулика и авантюриста Остапа Бендера. Тот, узнав о кладе, решительно берет дело в свои руки, и вместе они пускаются в погоню за бриллиантами по всей стране.
По словам художественного руководителя театра Марины Чернышовой, режиссером выступил балетмейстер театра Александр Сапрунов.
«Сложно работать артистом музыкального театра — нужно уметь петь во всех жанрах, хорошо говорить и владеть своим телом. В мюзикле «12 стульев» это особенно важно, так как в нем очень много действий, артистам приходится много переодеваться и перевоплощаться, — сказала Чернышова.
Исполнитель роли Остапа Валерий Вахрамеев отметил, что играет своего персонажа ближе к «мироновскому варианту».
«Для меня главное было зарядиться жизнелюбием персонажа, которым, я уверен, проникнется и зритель. Костюмов для нас приготовили много: будет знаменитый каноничный шарф, штиблеты апельсинового цвета без носков, а также мы отказались от фуражки, которая по тексту появилась у Бендера только в «Золотом теленке»», — сказал актер.
Расписание мюзикла можно посмотреть на
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