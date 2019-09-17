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11:38, 17 сентября 2019 81
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Из-за взрыва на предвыборном митинге президента Афганистана погибли 24 человека

Из-за взрыва на предвыборном митинге президента Афганистана погибли 24 человека

В результате взрыва на предвыборном митинге президента Афганистана погибли 24 человека, 31 пострадал, передает ТАСС.

Во вторник, 17 сентября, два взрыва прогремели в афганской провинции Парван, рядом с избирательным штабом президента Ашрафа Гани собрания его сторонников.

По информации телеканала ToLo News, взрывные устройства сработали до того, как президент начал свое выступление. Гани не пострадал.


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