Из-за взрыва на предвыборном митинге президента Афганистана погибли 24 человека

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В результате взрыва на предвыборном митинге президента Афганистана погибли 24 человека, 31 пострадал, передает
Во вторник, 17 сентября, два взрыва прогремели в афганской провинции Парван, рядом с избирательным штабом президента Ашрафа Гани собрания его сторонников.
По информации телеканала
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