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21:18, 17 сентября 2019 268
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Греков вновь проверил рязанские школы и детсады

Греков вновь проверил рязанские школы и детсады

Во вторник, 17 сентября, вице-губернатор Игорь Греков вновь проверил рязанские школы и детсады. Об этом Николай Любимов написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам губернатора, школу №11 и детский сад №77 «можно ставить в пример, к этим учреждениям претензий нет».

«Проблемы здесь, смотрите на фото. Очевидная и возмутительная бесхозяйственность! И причина тут не в отсутствии финансирования — это самая настоящая нерадивость, безразличие и лень. Специально не пишу номера этих школ — жду от директоров работу над ошибками. Время пошло», — написал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что подобные проверки проводятся в городе регулярно.

«Моя узнаваемость не позволяет мне самому принимать в них участие. Поэтому все два года этим занимались мои доверенные люди: стояли в очередях поликлиник, ходили на родительские собрания, под видом юристов проверяли с жителями социальные службы. И в этой важной и кропотливой работе мне особенно помогали ваши комментарии! Спасибо, друзья, я всегда на связи», — добавил Любимов.

Напомним, в начале сентября губернатор Николай Любимов и Игорь Греков уже проверяли учреждения.

Греков предложил уйти в отставку начальнику управления образования администрации Рязани. После этого Алексей Зимин покинул свой пост. Кроме того, директор школы №50 покинул должность после осмотра учебного заведения рязанскими властями. Также сняли с должности руководителя школы №60.


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