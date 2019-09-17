RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 17 сентября, вице-губернатор Игорь Греков вновь проверил рязанские школы и детсады. Об этом Николай Любимов написал на своей странице «ВКонтакте».
По словам губернатора, школу №11 и детский сад №77 «можно ставить в пример, к этим учреждениям претензий нет».
«Проблемы здесь, смотрите на фото. Очевидная и возмутительная бесхозяйственность! И причина тут не в отсутствии финансирования — это самая настоящая нерадивость, безразличие и лень. Специально не пишу номера этих школ — жду от директоров работу над ошибками. Время пошло», — написал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что подобные проверки проводятся в городе регулярно.
«Моя узнаваемость не позволяет мне самому принимать в них участие. Поэтому все два года этим занимались мои доверенные люди: стояли в очередях поликлиник, ходили на родительские собрания, под видом юристов проверяли с жителями социальные службы. И в этой важной и кропотливой работе мне особенно помогали ваши комментарии! Спасибо, друзья, я всегда на связи», — добавил Любимов.
Напомним, в начале сентября губернатор Николай Любимов и Игорь Греков уже
Греков предложил уйти в отставку
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцы стали реже злоупотреблять алкоголем — статистика
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.