Двухнедельное перекрытие улицы Тимакова станет ночным

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Улицу Тимакова, где с 16 до 30 сентября
В мэрии уточнили, что с 6:00 до 22:00 каждого дня движение на участке от пересечения с улицей Новоселов до пересечения с Касимовским шоссе будет открыто.
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В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).