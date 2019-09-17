Челябинец обманул рязанца при продаже запчастей для трактора

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Фото: Pixabay.com
Рязанец лишился семи тысяч рублей, пытаясь купить запчасти для трактора. Об этом сообщила
38-летний житель села Огарево-Почково перевел продавцу сайта объявлений предоплату, после чего тот перестал выходить на связь.
Позже полицейские установили личность мошенника. Им оказался 37-летний житель Челябинской области.
«Чтобы запутать пострадавшего, он указал реквизиты банковской карты своей знакомой, но полицейские обошли все уловки злоумышленника», — рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что челябинец ранее был судим за кражу и продажу наркотиков. В настоящее время его судят в Ставропольском крае за мошенничество при продаже запчастей на сумму 100 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество).
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