Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:28, 17 сентября 2019 51
 0    0

Челябинец обманул рязанца при продаже запчастей для трактора

Челябинец обманул рязанца при продаже запчастей для трактора

Фото: Pixabay.com

Рязанец лишился семи тысяч рублей, пытаясь купить запчасти для трактора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

38-летний житель села Огарево-Почково перевел продавцу сайта объявлений предоплату, после чего тот перестал выходить на связь.

Позже полицейские установили личность мошенника. Им оказался 37-летний житель Челябинской области.

«Чтобы запутать пострадавшего, он указал реквизиты банковской карты своей знакомой, но полицейские обошли все уловки злоумышленника», — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что челябинец ранее был судим за кражу и продажу наркотиков. В настоящее время его судят в Ставропольском крае за мошенничество при продаже запчастей на сумму 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 (мошенничество).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Рубль укрепляется вместе с нефтью

Рубль укрепляется вместе с нефтью

Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 319
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 824
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 086
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
14:43, 3 сентября 2019 16 327
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
13:12, 5 сентября 2019 12 528
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум