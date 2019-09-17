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Арест бывшей кораблинской чиновницы, попавшейся на взятках, сняли на видео. Его опубликовал телеканал «Город».
По данным следствия, в 2018 году женщина
Следователи выяснили, что женщина причастна к
Отмечается, что в ходе расследования обвиняемая отрицала вину и подкупала свидетелей.
Расследование уголовного дела (часть 3 статьи 30, пункты «б, в» части 5 статьи 290, части 2, пункта «в» части 5 статьи 290 УК) в отношении злоумышленницы завершили.
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