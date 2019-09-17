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11:21, 17 сентября 2019 66
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Арест бывшей кораблинской чиновницы, попавшейся на взятках, сняли на видео

Арест бывшей кораблинской чиновницы, попавшейся на взятках, сняли на видео

Арест бывшей кораблинской чиновницы, попавшейся на взятках, сняли на видео. Его опубликовал телеканал «Город».

По данным следствия, в 2018 году женщина способствовала продаже жилья на аукционах. Квартиры предназначались детям-сиротам. Обвиняемая получала от продавцов взятки.

Следователи выяснили, что женщина причастна к шести эпизодам. Сумма взяток составила около 600 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе расследования обвиняемая отрицала вину и подкупала свидетелей.

Расследование уголовного дела (часть 3 статьи 30, пункты «б, в» части 5 статьи 290, части 2, пункта «в» части 5 статьи 290 УК) в отношении злоумышленницы завершили.


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