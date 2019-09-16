За неделю в Рязани отремонтировали дороги на восьми улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 9 по 15 сентября, в Рязани отремонтировали дороги на восьми улицах. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила 520 квадратных метров.
Так, ямочный ремонт выполнялся на участках:
Также проводились работы по выравниванию профиля асфальтобетонным гранулятом на общей площади 2 800 квадратных метров и ремонту тротуара к школе №71.
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