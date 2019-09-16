Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:15, 16 сентября 2019 99
 0    0

За неделю в Рязани отремонтировали дороги на восьми улицах

За неделю в Рязани отремонтировали дороги на восьми улицах

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 9 по 15 сентября, в Рязани отремонтировали дороги на восьми улицах. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Общая площадь ремонта составила 520 квадратных метров.

Так, ямочный ремонт выполнялся на участках:

  • улицы Дачной (от пересечения улицы Рязанской и трассы М-5 до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»);
  • улицы Маяковского (от проезда Машиностроителей до Колхозной);
  • улицы Новой;
  • Скорбященского проезда;
  • улицы Татарской;
  • улицы Горького (от Новой до Циолковского);
  • улицы Пушкина;
  • улицы Стройкова (в районе «Городского клинического родильного дома №2»).

Также проводились работы по выравниванию профиля асфальтобетонным гранулятом на общей площади 2 800 квадратных метров и ремонту тротуара к школе №71.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Что делать, если без вашего ведома списали деньги с банковской карты?

Отвечает прокуратура. Что делать, если без вашего ведома списали деньги с банковской карты?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 219
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 421
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 055
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
14:43, 3 сентября 2019 16 266
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
13:12, 5 сентября 2019 12 346
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум