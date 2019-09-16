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В Рязани временно отключат телевидение и радио из-за профилактических работ. Об этом сообщил сайт ГТРК «
Отключения пройдут во вторник и среду, 17 и 18 сентября, с 9:00. Восстановить работу коммуникаций должны около 17:00.
Специалисты проведут ремонтно-профилактические работы на антенно-мачтовом сооружении.
Фото ГТРК «Ока»
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