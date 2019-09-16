В Рязани открылась выставка к 85-летию Юрия Гагарина. Фото

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В понедельник, 16 сентября, в Рязанском музее путешественников открылась выставка «Галерея космонавтов». Ее посвятили 85-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
В экспозиции представлены более сотни фотопортретов советских и российских космонавтов из фондов музея Циолковского, а также книги и модели космической техники из фонда музея путешественников.
Кроме того, для учеников рязанской школы №10 показали документальные фильмы: «Вспоминая Леонова», «Юрий Гагарин в Рязани».
Выставка «Галерея космонавтов» будет работать в Рязанском музее путешественников в течении месяца до 16 октября.
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