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18:36, 16 сентября 2019 58
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В Рязани открылась выставка к 85-летию Юрия Гагарина. Фото

В Рязани открылась выставка к 85-летию Юрия Гагарина. Фото

В понедельник, 16 сентября, в Рязанском музее путешественников открылась выставка «Галерея космонавтов». Ее посвятили 85-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.

В экспозиции представлены более сотни фотопортретов советских и российских космонавтов из фондов музея Циолковского, а также книги и модели космической техники из фонда музея путешественников.

Кроме того, для учеников рязанской школы №10 показали документальные фильмы: «Вспоминая Леонова», «Юрий Гагарин в Рязани».

Выставка «Галерея космонавтов» будет работать в Рязанском музее путешественников в течении месяца до 16 октября.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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