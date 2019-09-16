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В минздраве рассказали о состоянии пешехода, сбитого в субботу на Московском шоссе.
«Состояние тяжелое. Находится в реанимации на жизнеподдерживающих аппаратах. Врачи делают все возможное», — написал представитель министерства.
Напомним, авария
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