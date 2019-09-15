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На Московском шоссе водитель внедорожника сбил пешехода. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 14 сентября, в 20:20 около Центрального автовокзала. 42-летний житель Тульской области на Volkswagen Touareg сбил переходящего проезжую часть, по предварительным данным, вне пешеходного перехода неустановленного мужчину.
Пешехода госпитализировали. Проводится проверка.
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