В Калужской области на этой неделе дадут отопление

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В школах, детских садах и больницах Калужской области на этой неделе дадут отопление, со следующей будут топить и жилой фонд. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Анатолий Артамонов, передает «
Глава региона подчеркнул, что соцобъекты должны получить тепло, поскольку в Калужской области ожидается похолодание.
По данным профильного министерства, готовность объектов теплового хозяйства составляет 99%.
Пока в Калуге не готова одна котельная, также в Калуге и Малоярославце перекладывают сети. Рабочие пообещали уложиться в срок.
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