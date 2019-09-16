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С октября в России изменятся правила ухода в отпуск. Об этом сообщил
Теперь уйти в отпуск россияне смогут, отправив работодателю заявление через электронную почту. То же самое коснется и увольнения.
Изменения вступят в силу с 1 октября. Согласно новым поправкам в трудовом кодексе, гражданам не потребуется писать заявление лично и передавать его в руки руководителю.
Однако использовать этот механизм будет возможно, если в трудовом договоре содержатся условия об электронном документообороте.
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