Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 16 сентября 2019 264
 0    0

Рязанская полиция проверит информацию о стрельбе догхантера в собаку

Рязанская полиция проверит информацию о стрельбе догхантера в собаку

Рязанская полиция проверит информацию о стрельбе догхантера в собаку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве отметили, что пока заявлений в полицию не поступало.

Напомним, в субботу, 14 сентября, в Песочне неизвестный дважды выстрелил в дворовую собаку. Животное доставили в ветклинику.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 107
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 098
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 043
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 955
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 225
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум