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В Песочне догхантер дважды выстрелил в дворовую собаку. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «
Один из выстрелов пришелся в голову (пуля отрекошетила от лобной кости), второй — в бедро. Во втором случае пуля прошла навылет.
«Доставлена в шоковом состоянии, потеряла много крови. Есть вероятность, что какое-то время пролежала без сознания на улице», — написал автор поста.
На данный момент животное находится в ветеринарной клинике. Предварительные диагнозы — сотрясение головного мозга, травматическое повреждение легких, перелом малоберцовой кости, раздробленный перелом бедренной кости.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.