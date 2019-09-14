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18:36, 14 сентября 2019 412
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В Песочне догхантер дважды выстрелил в дворовую собаку

В Песочне догхантер дважды выстрелил в дворовую собаку

В Песочне догхантер дважды выстрелил в дворовую собаку. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «Cлужба по контролю за безнадзорными животными».

Один из выстрелов пришелся в голову (пуля отрекошетила от лобной кости), второй — в бедро. Во втором случае пуля прошла навылет.

«Доставлена в шоковом состоянии, потеряла много крови. Есть вероятность, что какое-то время пролежала без сознания на улице», — написал автор поста.

На данный момент животное находится в ветеринарной клинике. Предварительные диагнозы — сотрясение головного мозга, травматическое повреждение легких, перелом малоберцовой кости, раздробленный перелом бедренной кости.


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