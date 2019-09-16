Ремонт дороги к Константинову должны завершить до конца сентября

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В Рыбновском районе завершают ремонт двух участков дороги «Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино», который проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил
В настоящее время на участках протяженностью 4,3 и 6 километров уложили верхний слой асфальта, нанесли разметку, установили дорожные знаки и остановки.
Специалисты «Дирекции дорог Рязанской области» нашли несколько недочетов в выполненных работах. По их словам, на одном из участков допустили ошибки при нанесении разметки, а также необходимо убрать мусор и расчистить кюветы.
Подрядчик пообещал устранить нарушения в недельный срок.
Работы продолжаются еще на одном участке трассы «Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино», там проводят капремонт. Эта дорога — альтернативный проезд к музею-заповеднику Сергея Есенина.
Финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области на 2019 год составило 2,6717 млрд рублей, из которых 1,9417 млрд — средства федерального бюджета и 0,73 млрд — бюджета региона.
Запланированные на 2019 год работы должны завершить до конца сентября.
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