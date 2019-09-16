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Пьяный житель Твери выбросил с балкона грудного ребенка из-за громкого плача. Об этом сообщил
По версии следствия, в ночь с 14 на 15 сентября 47-летний нетрезвый мужчина остался один с внуком сожительницы. Его раздражал плач ребенка, он взял младенца на руки, вынес на балкон и сбросил с высоты четвертого этажа.
Ребенок получил травмы и находится в больнице, подозреваемого задержали.
Ребенка воспитывает мать-одиночка. Женщина привезла его к бабушке и уехала.
Возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 111 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.
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