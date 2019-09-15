Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:22, 15 сентября 2019 215
 0    0

В воскресенье из-за кросса перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта

В воскресенье из-за кросса перекроют центр Рязани. Схема движения транспорта

В воскресенье, 15 сентября, из-за соревнований «Рязанская соборная верста» перекроют движение с 10:00 до 15:30. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение ограничат по маршруту: Соборная площадь — улица Петрова — набережная Кремля — центральная аллея парка Кремля — Соборная площадь.

Расписание транспорта организуют по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно;
  • автобусы маршрута №41 от конечной остановки «улица Забайкальская» до остановки «площадь Ленина» будут следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.

Напомним, в кроссе пригласили поучаствовать представителей спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов Рязани, области, городов России, и всех желающих, у которых есть соответствующая подготовка и допуск врача. Заявки на участие с допуском врача принимаются 11-13 сентября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 930
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 767
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
12:55, 2 сентября 2019 16 203
В Рязани закроется филиал института культуры 7
14:43, 3 сентября 2019 16 157
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
13:38, 1 сентября 2019 13 704
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум