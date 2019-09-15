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17:11, 15 сентября 2019 260
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В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ

В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ

В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Газ отключат из-за работ на газопроводе.

С 22 по 28 сентября с 08:00 до 20:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • поселок Пионерский;
  • село Большое Жоково;
  • деревня Малое Жоково;
  • поселок Комсомольский;
  • деревня Малышево;
  • село Токарево;
  • деревня Сливково;
  • деревня Бараково;
  • деревня Сапково.

С 25 по 26 сентября с 9:00 до 17:00:

  • деревня Баграмово;
  • деревня Валищево;
  • деревня Зеленинские Дворики.

С 30 сентября по 2 октября с 9:00 до 17:00:

  • деревня Высокое;
  • деревня Фурсово;
  • село Житово;
  • село Ильинское;
  • деревня Веселево;
  • село Козловка;
  • село Токарев;
  • деревня Сливково;
  • деревня Барак.

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