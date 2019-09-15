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В Рыбновском районе на несколько дней отключат газ, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Газ отключат из-за работ на газопроводе.
С 22 по 28 сентября с 08:00 до 20:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:
С 25 по 26 сентября с 9:00 до 17:00:
С 30 сентября по 2 октября с 9:00 до 17:00:
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