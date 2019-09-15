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В Приокском водитель «Рено» сбил пьяного велосипедиста. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 14 сентября, в 12:56 на проезде Шабулина.
32-летний рязанец на Renault Duster, по предварительным данным, двигаясь с улицы Бирюзова в сторону Октябрьской, на регулируемом перекрестке столкнулся с двигающимся в сторону улицы Пирогова 46-летним велосипедистом. Мужчина оказался пьян.
Велосипедист обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.
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