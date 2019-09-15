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21:28, 15 сентября 2019 108
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В понедельник в Солотче отключат свет

В понедельник в Солотче отключат свет

В понедельник, 16 сентября, в Солотче отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электричества не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Мещерская, дома №20, №19, №17, №14 корпус 2, №14 корпус 3, №14 корпус 4, №14 корпус 5, №14 корпус 6, №14 корпус 7, №14 корпус 8, №14 корпус 9.

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1 день назад
Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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