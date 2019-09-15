Рязанка отметила столетний юбилей

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Фото: Администрация Рязани
Рязанка Анна Маношкина отметила столетний юбилей. Об этом сообщил
Поздравить Анну Никифоровну приехала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она поблагодарила ее за самоотверженный труд, пожелала ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
«От лица всего города поздравляю вас с юбилеем! Вы прожили долгую и интересную жизнь, — отметила Елена Сорокина. — Вы человек труда, всю жизнь проработали на фабрике. И, кроме того, Вы являетесь центром и примером для своей семьи, в которой Вас любят и ценят».
От администрации Рязани имениннице вручили цветы и подарок.
Анна Никифоровна родилась в деревне Ровное Рязанского района. С 14 лет проживает в Рязани, где окончила техникум. Всю жизньпроработала на фабрике «Победа Октября» (сейчас «Рязаньвест»). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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