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16:01, 15 сентября 2019 78
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Рязанцев попросили помочь погорельцам из Касимовского района

Рязанцев попросили помочь погорельцам из Касимовского района

Рязанцев попросили помочь погорельцам из Касимовского района. Информацию о сборе денег опубликовали в группе «Типичный Касимов».

Пожар произошел в селе Дмитриево в ночь на субботу, 14 сентября. Сначала загорелась пристройка, после этого огонь распространился на дом и машину. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар тушили три расчета.

Отмечается, что дом сгорел полностью вместе с вещами и документами. Пострадала женщина, которая пыталась спасти привязанную собаку. Пострадавшую с ожогами лица и рук доставили в больницу.

«Сейчас семья находится в очень сложном положении, так как потеряли все в одну ночь. Буквально не в чем ходить. Мы будем благодарны за любую помощь в такой сложной ситуации», — говорится в сообщении.

Всех, кто хочет помочь погорельцам попросили переводить деньги на банковскую карту 4276530019170385 (Светлана Петровна Г.), привязанную к номеру телефона +7 (920) 982-86-01.


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