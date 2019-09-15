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Рязанцев попросили помочь погорельцам из Касимовского района. Информацию о сборе денег опубликовали в группе «Типичный Касимов».
Пожар произошел в селе Дмитриево в ночь на субботу, 14 сентября. Сначала загорелась пристройка, после этого огонь распространился на дом и машину. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар тушили три расчета.
Отмечается, что дом сгорел полностью вместе с вещами и документами. Пострадала женщина, которая пыталась спасти привязанную собаку. Пострадавшую с ожогами лица и рук доставили в больницу.
«Сейчас семья находится в очень сложном положении, так как потеряли все в одну ночь. Буквально не в чем ходить. Мы будем благодарны за любую помощь в такой сложной ситуации», — говорится в сообщении.
Всех, кто хочет помочь погорельцам попросили переводить деньги на банковскую карту 4276530019170385 (Светлана Петровна Г.), привязанную к номеру телефона
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