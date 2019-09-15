Около двухсот рязанцев поучаствовали в благотворительном забеге

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 15 сентября, в Лесопарке прошел пятый благотворительный пробег «Спорт во благо», все средства от которого пойдут на спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет
Приветствуя собравшихся, глава Елена Сорокина подчеркнула, что «в Рязани много неравнодушных людей, которые могут поделиться своим счастьем, своим весельем и настроением с окружающими».
«Мы хотим, чтобы у наших особенных детей было счастливое детство, чтобы они могли заниматься любимым видом спорта. Поэтому сегодня с вами администрация города Рязани. Мы станем Новогодней столицей России 2020, и я уверена, что Новогодняя столица у нас будет не только веселой и волшебной, но и обязательно доброй», — отметила она.
Более 110 сотрудников мэрии приняли участие в благотворительном забеге. Всего кросс пробежали 216 человек. Для собравшихся провели развлекательную программу, а также разминку от фитнес-клуба.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанка отметила столетний юбилей
В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).