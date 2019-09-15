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18:18, 15 сентября 2019 90
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Около двухсот рязанцев поучаствовали в благотворительном забеге

Около двухсот рязанцев поучаствовали в благотворительном забеге

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 15 сентября, в Лесопарке прошел пятый благотворительный пробег «Спорт во благо», все средства от которого пойдут на спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет сайт администрации города.

Приветствуя собравшихся, глава Елена Сорокина подчеркнула, что «в Рязани много неравнодушных людей, которые могут поделиться своим счастьем, своим весельем и настроением с окружающими».

«Мы хотим, чтобы у наших особенных детей было счастливое детство, чтобы они могли заниматься любимым видом спорта. Поэтому сегодня с вами администрация города Рязани. Мы станем Новогодней столицей России 2020, и я уверена, что Новогодняя столица у нас будет не только веселой и волшебной, но и обязательно доброй», — отметила она.

Более 110 сотрудников мэрии приняли участие в благотворительном забеге. Всего кросс пробежали 216 человек. Для собравшихся провели развлекательную программу, а также разминку от фитнес-клуба.


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