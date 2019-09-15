RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 15 сентября, на Куйбышевском шоссе произошел пожар. Кадры опубликовали в группе rzn_life.
«Возгорание в районе Куйбышевского шоссе. Фото сделано возле автосалона Тойота», — говорится в сообщении.
Информация о произошедшем выясняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяная китаянка покусала стюардессу на борту самолета — СМИ
|
cледующая новость →Аудиторы нашли нарушения в работе управления ЖКХ администрации Рязани
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.