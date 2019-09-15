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22:03, 15 сентября 2019 65
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МЧС предупредило рязанцев о ливне и сильном ветре

МЧС предупредило рязанцев о ливне и сильном ветре

В воскресенье, 15 сентября, МЧС предупредило рязанцев о ливне и сильном ветре.

По данным синоптиков, погода испортится в ближайшие три часа и сохранится ночью и днем в понедельник, 16 сентября.

«Ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду, местами ливневый дождь», — говорится в сообщении.


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