Любимов и глава Ухоловского района обсудили строительство соцобъектов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 14 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с главой Ухоловского района Анатолием Зуевым, сообщил
На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития Ухоловского района, а также точки роста муниципального образования. Особое внимание губернатор обратил на выполнение задач, поставленных в национальных проектах.
«Реализация нацпроектов — наша общая с муниципальными образованиями задача. У всех глав имеются параметры, которые надо достичь. Многое необходимо сделать в социальной сфере — это строительство и реконструкция ФАПов, учреждений образования, культуры, спортивных объектов, — сказал Николай Любимов. — Рязанская область получает серьезные федеральные финансовые ресурсы, позволяющие оказать масштабное воздействие на развитие региона».
Зуев рассказал о развитии сельского хозяйства и успехах местных аграриев, собравших в этом году более 100 тысяч тонн зерна. Речь также шла о работе по привлечению инвесторов, о строительстве и ремонте соцобъектов. Так, в Ухоловском КДЦ в рамках нацпроекта «Культура» планируется открыть современный кинозал. Совместно с региональным минстроем уже проработали вопрос о возведении к 2021 году ФАПа в селе Ольховское.
«В этом году мы успешно реализовали три проекта, связанных с ремонтом дорог, созданием детских игровых площадок, а также реконструкцией центральной площади Ухолово», — сказал Анатолий Зуев.
Глава региона порекомендовал активнее развивать в муниципальном образовании институты ТОС и сельских старост.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ понедельник в Солотче отключат свет
|
cледующая новость →В МЧС рассказали о пожаре на Куйбышевском шоссе
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.