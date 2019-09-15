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20:41, 15 сентября 2019 192
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Любимов и глава Ухоловского района обсудили строительство соцобъектов

Любимов и глава Ухоловского района обсудили строительство соцобъектов

В субботу, 14 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с главой Ухоловского района Анатолием Зуевым, сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития Ухоловского района, а также точки роста муниципального образования. Особое внимание губернатор обратил на выполнение задач, поставленных в национальных проектах.

«Реализация нацпроектов — наша общая с муниципальными образованиями задача. У всех глав имеются параметры, которые надо достичь. Многое необходимо сделать в социальной сфере — это строительство и реконструкция ФАПов, учреждений образования, культуры, спортивных объектов, — сказал Николай Любимов. — Рязанская область получает серьезные федеральные финансовые ресурсы, позволяющие оказать масштабное воздействие на развитие региона».

Зуев рассказал о развитии сельского хозяйства и успехах местных аграриев, собравших в этом году более 100 тысяч тонн зерна. Речь также шла о работе по привлечению инвесторов, о строительстве и ремонте соцобъектов. Так, в Ухоловском КДЦ в рамках нацпроекта «Культура» планируется открыть современный кинозал. Совместно с региональным минстроем уже проработали вопрос о возведении к 2021 году ФАПа в селе Ольховское.

«В этом году мы успешно реализовали три проекта, связанных с ремонтом дорог, созданием детских игровых площадок, а также реконструкцией центральной площади Ухолово», — сказал Анатолий Зуев.

Глава региона порекомендовал активнее развивать в муниципальном образовании институты ТОС и сельских старост.


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