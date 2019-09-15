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13:06, 15 сентября 2019 152
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Автор книги «Говорит Рязань» запустила второй сбор средств на печать сборника историй о городе

Автор книги «Говорит Рязань» запустила второй сбор средств на печать сборника историй о городе

Для выпуска сборника историй «Говорит Рязань» запустили второй сбор средств на краудфандинговой площадке. Об этом журналисту RZN.info рассказала автор книги Светлана Крючкова.

Средства собираются на сайт Планета.ру. Сбор историй, верстка, дизайн идут бесплатно, но на печать необходимы средства.

«Кто-то помнит бомбежку во время Великой Отечественной, а кто-то не может забыть, как закапывал „секретики“ у старого крыльца на улице Свободы. Наши рассказчики помнят, как близко к домам разливалась Ока, и что совсем рядом с площадью Ленина были невероятные яблоневые сады. Все эти воспоминания хранят тепло нашего детства, звуки и запахи старых дворов, жизнь патриархального города. Именно об этом наша книга», — написала Крючкова.

Напомним, в начале апреля состоялась презентация проекта «Говорит Рязань». Желающие поучаствовать в нем могут оставить свои истории на сайте 365домоврязани.рф и в группе «ВКонтакте».


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