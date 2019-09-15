Автор книги «Говорит Рязань» запустила второй сбор средств на печать сборника историй о городе

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Для выпуска сборника историй «Говорит Рязань» запустили второй сбор средств на краудфандинговой площадке. Об этом журналисту RZN.info рассказала автор книги Светлана Крючкова.
Средства собираются на сайт
«Кто-то помнит бомбежку во время Великой Отечественной, а кто-то не может забыть, как закапывал „секретики“ у старого крыльца на улице Свободы. Наши рассказчики помнят, как близко к домам разливалась Ока, и что совсем рядом с площадью Ленина были невероятные яблоневые сады. Все эти воспоминания хранят тепло нашего детства, звуки и запахи старых дворов, жизнь патриархального города. Именно об этом наша книга», — написала Крючкова.
Напомним, в начале апреля состоялась
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